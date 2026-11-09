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Politică

UE pune capăt reclamelor ascunse: Regulile stricte care îi vizează pe influenceri

a Scris de alexandra pricop
UE pune capăt reclamelor ascunse: Regulile stricte care îi vizează pe influenceri
Aosom
Bruxelles-ul va propune interzicerea în Uniunea Europeană a practicilor abuzive la care recurg unii influenceri

Sursa: Stiri Pe Surse

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