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Politică

UE pune presiune pe Marea Britanie pentru a garanta taxe universitare reduse pentru studenții europeni

i Scris de ioana târziu
UE pune presiune pe Marea Britanie pentru a garanta taxe universitare reduse pentru studenții europeni
Aosom
Uniunea Europeană solicită un angajament ferm din partea Marii Britanii pentru a garanta studenților europeni reduceri la taxele universitare. Cererea vine înaintea unui summit la care vor participa premierul britanic Andy Burnham și liderii UE, Ursula von der Leyen și António Costa.

Sursa: Mediafax Ro

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