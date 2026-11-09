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Politică

UE rămâne din nou pe tușă și nu va participa la negocierile dintre Rusia și Ucraina. Discuțiile sunt mediate de SUA

a Scris de alexandra pricop
UE rămâne din nou pe tușă și nu va participa la negocierile dintre Rusia și Ucraina. Discuțiile sunt mediate de SUA
Aosom
Oficiali europeni vor merge săptămâna aceasta la Abu Dhabi, la negocierile de pace dintre Rusia și Ucraina.

Sursa: Stiri Pe Surse

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