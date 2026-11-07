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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Politică

UE respinge „marele acord de securitate” încheiat de Trump cu Rusia

i Scris de ionela stănilă
UE respinge „marele acord de securitate” încheiat de Trump cu Rusia
Aosom
Liderii statelor și guvernelor europene resping categoric încercările Statelor Unite și ale Rusiei de a reconfigura arhitectura de securitate a continentului fără participarea directă a Europei.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L

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