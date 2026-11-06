UE și Ucraina, reacție fermă față de „acordul mare și frumos” anunțat de Trump. Cum preia Washingtonul din discursul Kremlinului și cum e vizată direct România de „noua arhitectură europeană de securitate”

Uniunea Europeană și Kievul au avertizat vineri împotriva oricărei idei de „arhitectură de securitate” dezvoltată pe la spatele lor, după ce preşedintele american Donald Trump a evocat posibilitatea unui „mare acord” privind Ucraina, care ar putea viza „întreaga Europă”. „Avem deja de o arhitectură de securitate europeană”, a declarat la Varșovia șefa diplomației Uniunii Europene, …

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