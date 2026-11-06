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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Politică

UE și Ucraina, reacție fermă față de „acordul mare și frumos” anunțat de Trump. Cum preia Washingtonul din discursul Kremlinului și cum e vizată direct România de „noua arhitectură europeană de securitate”

v Scris de viorela marin
UE și Ucraina, reacție fermă față de „acordul mare și frumos” anunțat de Trump. Cum preia Washingtonul din discursul Kremlinului și cum e vizată direct România de „noua arhitectură europeană de securitate”
Aosom
Uniunea Europeană și Kievul au avertizat vineri împotriva oricărei idei de „arhitectură de securitate” dezvoltată pe la spatele lor, după ce preşedintele american Donald Trump a evocat posibilitatea unui „mare acord” privind Ucraina, care ar putea viza „întreaga Europă”. „Avem deja de o arhitectură de securitate europeană”, a declarat la Varșovia șefa diplomației Uniunii Europene, …

Sursa: Hotnews

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