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Politică

UE trimite doi oficiali de rang înalt la negocierile privind pacea în Ucraina, de la Abu Dhabi

m Scris de maria nițu
UE trimite doi oficiali de rang înalt la negocierile privind pacea în Ucraina, de la Abu Dhabi
Aosom
Uniunea Europeană va trimite doi reprezentanți la discuțiile privind pacea în Ucraina, care încep marți la Abu Dhabi, unde vor participa delegațiile Ucrainei, Rusiei și Statelor Unite.

Sursa: Mediafax Ro

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