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Politică

Ultimă decizie luată de Donald Trump în privința Biroului Oval

d Scris de daniel mihai dragomir
Ultimă decizie luată de Donald Trump în privința Biroului Oval
Aosom
Donald Trump a semnat un ordin prin care Biroul Oval devine monument istoric. Află ce schimbări majore a făcut președintele american la Casa Albă.

Sursa: Stiri Pe Surse

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