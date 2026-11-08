Ultima mutare a lui Donald Trump contra democraților declanșează un război total la vârful politicii americane

Președintele american Donald Trump a promis o revenire politică puternică după ce republicanii au pierdut controlul ambelor Camere ale Congresului în urma alegerilor de jumătate de mandat. Înfrângerea electorală deschide calea unor ample anchete parlamentare inițiate din ianuarie de democrați împotriva sa, a familiei sale și a înalților oficiali din administrație.

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