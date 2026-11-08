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Politică

Ultima mutare a lui Donald Trump contra democraților declanșează un război total la vârful politicii americane

i Scris de ionuț baiaș
Ultima mutare a lui Donald Trump contra democraților declanșează un război total la vârful politicii americane
Aosom
Președintele american Donald Trump a promis o revenire politică puternică după ce republicanii au pierdut controlul ambelor Camere ale Congresului în urma alegerilor de jumătate de mandat. Înfrângerea electorală deschide calea unor ample anchete parlamentare inițiate din ianuarie de democrați împotriva sa, a familiei sale și a înalților oficiali din administrație.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L

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