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Politică

Ultimatum pentru contestatarii lui Ilie Bolojan: PNL le dă 10 zile să retragă procesele sau riscă excluderea din partid (surse)

a Scris de alice draghici
Ultimatum pentru contestatarii lui Ilie Bolojan: PNL le dă 10 zile să retragă procesele sau riscă excluderea din partid (surse)
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PNL le dă 10 zile contestatarilor lui Bolojan să retragă procesele, sub amenințarea excluderii, după suspendarea deciziilor Congresului din iunie.

Sursa: Stiri Pe Surse

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