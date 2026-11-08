 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

Ultimatum pentru „puciștii” din PNL. Vor fi dați afară din partid dacă nu își retrag acțiunile în instanță. „Au termen zece zile”

c Scris de catalina sirbu
Ultimatum pentru „puciștii” din PNL. Vor fi dați afară din partid dacă nu își retrag acțiunile în instanță. „Au termen zece zile”
Aosom
Biroul Politic Național al Partidului Național Liberal a stabili duminică, 8 noiembrie, într-o ședință, un ultimatum pentru liberalii care l-au susținut pe Adrian Veștea când a fost propus premier de Nicușor Dan.

Sursa: Ziare

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech