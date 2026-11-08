Umbra lui Lenin la Mogoșoaia. Cum a ajuns Vladimiri Ilici să zacă pe spate la doi pași de Palatul Brâncovenesc

În aprilie 1960, la București era dezvelită, cu mare pompă, în Piața Scânteii de atunci, Pieței Presei de azi, statuia lui Vladimiri Ilici Lenini. 30 de ani a domnit aici statuia imensă de bronz, ridicată pe soclul ei masiv din granit roșu. Fusese “darul” regimului comunist de la București în ajunul împlinirii a 90 de …

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