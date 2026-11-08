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Politică

Un alpinist de 21 de ani este anchetat după ce a lăsat o fată de 17 ani blocată în zăpadă la 2.500 de metri, în Alpi

i Scris de ionela stănilă
Un alpinist de 21 de ani este anchetat după ce a lăsat o fată de 17 ani blocată în zăpadă la 2.500 de metri, în Alpi
Aosom
Un alpinist în vârstă de 21 de ani este vizat de o anchetă penală pentru punerea în pericol a vieții altei persoane, după un incident grav petrecut pe cel mai înalt vârf din Germania.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L

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