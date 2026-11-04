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Politică

Un anunț din ziar l-a adus înapoi la Farcașa. Povestea orfanului de război regăsit în 1939

r Scris de redacția ziar piatra-neamț
Un anunț din ziar l-a adus înapoi la Farcașa. Povestea orfanului de război regăsit în 1939
Aosom
În 1939, un anunț de ziar îl aducea înapoi la Farcașa pe un tânăr rămas orfan în război. Povestea păstrată în presa locală. Vezi mai multe știri pe Ziar Piatra-Neamt

Sursa: Ziar Piatra Neamț

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