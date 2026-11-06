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Politică

Un băiat de un an și cinci luni, intrat în moarte cerebrală, a reușit să schimbe pentru totdeauna viața altor copii

l Scris de liliana curea
Un băiat de un an și cinci luni, intrat în moarte cerebrală, a reușit să schimbe pentru totdeauna viața altor copii
Aosom
Un băiețel de doar un an și cinci luni nu a avut timp să descopere lumea, dar a reușit să schimbe pentru totdeauna viața altor copii. Pentru că a intrat în moarte cerebrală, părinții săi au găsit forța să-și dea acordul pentru donarea de organe.

Sursa: Stirile Pro.tv

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