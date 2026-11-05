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Politică

Un bărbat cu un IQ peste cel al lui Einstein susține că Dumnezeu există. În plus explică viața după moarte

e Scris de e-politic ro
Un bărbat cu un IQ peste cel al lui Einstein susține că Dumnezeu există. În plus explică viața după moarte
Aosom
Chris Langan, un american cunoscut drept unul dintre cei mai inteligenți oameni din lume, susține ca exista Dumnezeu, dar și viața dupa moarte. Cu un

Sursa: Ziuanews.ro

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