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Politică

Un bărbat din SUA și-a lăsat fetița de 6 ani să doarmă noaptea pe trotuar ca să-i țină rândul la magazin pentru noile cărți Pokémon

c Scris de ciprian iana
Un bărbat din SUA și-a lăsat fetița de 6 ani să doarmă noaptea pe trotuar ca să-i țină rândul la magazin pentru noile cărți Pokémon
Aosom
Un bărbat în vârstă de 35 de ani din statul american Carolina de Sud a ajuns în spatele gratiilor după un gest greu de înțeles: și-a lăsat fiica de numai 6 ani să doarmă singură pe trotuar, în fața unui magazin, pentru a nu pierde rândul la lansarea unei noi ediții de cărți de colecție din franciza Pokémon, relatează NBC News.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L

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