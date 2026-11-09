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Politică

Un colonel din armata Ucrainei explică culisele și miza armistițiului din orașul Oleșki: „Mă îngrijorează dimensiunea informațională a operațiunii”

g Scris de gabriel bejan
Un colonel din armata Ucrainei explică culisele și miza armistițiului din orașul Oleșki: „Mă îngrijorează dimensiunea informațională a operațiunii”
Aosom
„Armistițiul din Oleșki nu apropie pacea, dar este important pentru că a salvat sute de vieți”, spune colonelul în rezervă Vladislav Selezniov, care a fost și purtător de cuvânt al armatei ucrainene, într-un interviu pentru publicul HotNews. În orașul Oleșki din sudul Ucrainei a avut loc prima operațiune comună de ajutor umanitar organizată de Rusia …

Sursa: Hotnews

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