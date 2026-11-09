La 5 ani, David încearcă să se ridice din cărucior când vede alți copii alergând. Paralizia cerebrală i-a schimbat copilăria, iar recuperarea lui depinde de [...] Articolul Un copil de 5 ani, o luptă cât o viață. David are nevoie de ajutor a apărut prima dată pe Știri Lugoj și Timiș | Ziarul Actualitatea.

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