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Politică

Un copil de 5 ani, o luptă cât o viață. David are nevoie de ajutor

d Scris de denisa grega
Un copil de 5 ani, o luptă cât o viață. David are nevoie de ajutor
Aosom
La 5 ani, David încearcă să se ridice din cărucior când vede alți copii alergând. Paralizia cerebrală i-a schimbat copilăria, iar recuperarea lui depinde de [...] Articolul Un copil de 5 ani, o luptă cât o viață. David are nevoie de ajutor a apărut prima dată pe Știri Lugoj și Timiș | Ziarul Actualitatea.

Sursa: Actualitatea Online

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