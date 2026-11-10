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Politică

„Un Crăciun pentru fiecare” – o campanie a iubirii și solidarității, dedicată celor 1.200 de persoane aflate în dificultate

s Scris de suceava news online
„Un Crăciun pentru fiecare” – o campanie a iubirii și solidarității, dedicată celor 1.200 de persoane aflate în dificultate
Aosom
Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, campania caritabilă „Un Crăciun pentru fiecare” revine și în acest an, ajungând la cea de-a șaptea ediție. Prin această inițiativă filantropică, ne dorim să aducem bucuria Nașterii Domnului în casele și în sufletele a aproximativ 1.200 de persoane aflate în situații de vulnerabilitate. Crăciunul este […] The post „Un Crăciun pentru fiecare” – o campanie a iubirii și solidarității, dedicată celor 1.200 de persoane aflate în dificultate first appeared on Suceava News Online.

Sursa: Suceava News Online

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