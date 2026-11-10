Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, campania caritabilă „Un Crăciun pentru fiecare” revine și în acest an, ajungând la cea de-a șaptea ediție. Prin această inițiativă filantropică, ne dorim să aducem bucuria Nașterii Domnului în casele și în sufletele a aproximativ 1.200 de persoane aflate în situații de vulnerabilitate. Crăciunul este […] The post „Un Crăciun pentru fiecare” – o campanie a iubirii și solidarității, dedicată celor 1.200 de persoane aflate în dificultate first appeared on Suceava News Online.

Sursa: Suceava News Online Citește mai departe la sursa originală ↗