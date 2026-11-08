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Politică

Un cuplu este obligat să își demoleze casa de vis pentru o eroare de 37 de centimetri în autorizația de construire

i Scris de ionela stănilă
Un cuplu este obligat să își demoleze casa de vis pentru o eroare de 37 de centimetri în autorizația de construire
Aosom
O greșeală birocratică fără precedent a transformat planurile de viitor ale unei familii într-un adevărat coșmar. Pentru 37 de centimetri, doi soți au primit ordinul de a-și demola locuința pe care au ridicat-o cu mari eforturi.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L

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