Un cuplu este obligat să își demoleze casa de vis pentru o eroare de 37 de centimetri în autorizația de construire

O greșeală birocratică fără precedent a transformat planurile de viitor ale unei familii într-un adevărat coșmar. Pentru 37 de centimetri, doi soți au primit ordinul de a-și demola locuința pe care au ridicat-o cu mari eforturi.

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