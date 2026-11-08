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Politică

Un deputat rus vrea eliminarea limbilor străine din școli: „Subordonare treptată față de Occident”

c Scris de costin stancu
Un deputat rus vrea eliminarea limbilor străine din școli: „Subordonare treptată față de Occident”
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Alexei Zhuravlev, membru al Comitetului pentru Apărare al Dumei de Stat, a criticat predarea englezei în școlile rusești, într-o intervenție la NTV. Potrivit The Moscow Times, declarațiile vin pe fondul reducerii orelor de limbi străine și al măsurilor de promovare a limbii ruse.

Sursa: Adevarul

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