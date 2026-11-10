Un expert demască erorile majore ale lui Trump și Putin. Planurile celor 2 care s-au dovedit doar un miraj

Un expert demască într-o analiză erorile majore pe care le-au făcut Donald Trump și Vladimir Putin. Planurile celor doi președinți, care ar fi trebuit să fie îndeplinite într-un timp scurt, s-au dovedit a fi doar un miraj. Liderii americani și ruși au lansat amândoi războaie eșuate, în Iran și Ucraina, crezând că vor obține victorii rapide, afirmă Gideon Rachman.

Distribuie: Facebook Instagram