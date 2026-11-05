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Politică

Un fost ministru de externe denunță eliminarea lui Călin Georgescu la comandă externă. "Vine dintr-un birou de la Bruxelles. Asta e, vă dați seama"

a Scris de adrian zia
Un fost ministru de externe denunță eliminarea lui Călin Georgescu la comandă externă. "Vine dintr-un birou de la Bruxelles. Asta e, vă dați seama"
Aosom
Fostul ministru al Afacerilor Externe, Andrei Marga, lansează acuzații de o gravitate extremă la adresa autorităților de la București și sugerează că acțiunile judiciare declanșate împotriva lui Călin Georgescu ar fi orchestrate prin intermediul unor pârghii de putere din afara țării. Marga afirmă că asistăm la aplicarea unei strategii metodice de înlăturare a figurilor publice incomode, deși recunoaște că în acest moment nu poate prezenta dovezi materiale care să ...

Sursa: Ziare

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