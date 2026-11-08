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Politică

Un fost șef al STASI, omagiat la Moscova. Cine a fost „omul fără chip” care a provocat căderea cancelarului Willy Brandt

a Scris de adrian ilie
Un fost șef al STASI, omagiat la Moscova. Cine a fost „omul fără chip” care a provocat căderea cancelarului Willy Brandt
Aosom
O placă comemorativă dedicată şefului spionajului est-german, Markus Wolf, ai cărui agenţi au provocat demisia cancelarului vest-german Willy Brandt, a fost amplasată la Moscova, relatează duminică agenţia DPA, preluată de Agerpres. Un basorelief din bronz, realizat de sculptorul Vladimir Ivanov, şi o placă de granit au fost montate pe faţada unei clădiri din centrul capitalei …

Sursa: Hotnews

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