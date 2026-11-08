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Politică

Un fost senator PNL îl bagă în corzi pe Ciprian Ciucu după ce a acuzat presa pentru ieșirea sa la adresa USR: Ori suntem golani ori nu mai suntem

l Scris de loredana codruț
Un fost senator PNL îl bagă în corzi pe Ciprian Ciucu după ce a acuzat presa pentru ieșirea sa la adresa USR: Ori suntem golani ori nu mai suntem
Aosom
Un fost senator PNL îi cere lui Ciprian Ciucu să dea dovadă de bărbăție și să își asume atacurile lansate la adresa USR

Sursa: Stiri Pe Surse

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