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Politică

Un gând după alegerile din America: A pierdut Trump sau a câștigat SISTEMUL?

e Scris de e-politic ro
Un gând după alegerile din America: A pierdut Trump sau a câștigat SISTEMUL?
Aosom
Au trecut cateva zile de la alegerile americane. Concluzia aproape unanima este ca alegerile de la jumatatea mandatului au produs un cutremur politic.

Sursa: Ziuanews.ro

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