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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Politică

Un imigrant ilegal a fost arestat lângă Casa Albă după ce a amenințat că îl va ucide pe președintele Donald Trump!

a Scris de andreea vlad
Un imigrant ilegal a fost arestat lângă Casa Albă după ce a amenințat că îl va ucide pe președintele Donald Trump!
Aosom
Un bărbat cu origini în Venezuela, care ar fi avut mai multe arme într-o maşină furată şi care ar fi ameninţat că îl va ucide pe preşedintele Donald Trump, a fost arestat de Secret Service în apropierea Casei Albe. Agenţii Secret Service l-au observat pe Ronny Yordrix Guanipa Chrinos în timp ce avea un comportament […]

Sursa: National - Ziarul National

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