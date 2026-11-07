Un imigrant ilegal a fost arestat lângă Casa Albă după ce a amenințat că îl va ucide pe președintele Donald Trump!

Un bărbat cu origini în Venezuela, care ar fi avut mai multe arme într-o maşină furată şi care ar fi ameninţat că îl va ucide pe preşedintele Donald Trump, a fost arestat de Secret Service în apropierea Casei Albe. Agenţii Secret Service l-au observat pe Ronny Yordrix Guanipa Chrinos în timp ce avea un comportament […]

Sursa: National - Ziarul National Citește mai departe la sursa originală ↗