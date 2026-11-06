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Politică

Un judecător federal a blocat temporar construcția arcului de triumf al lui Trump la Washington

a Scris de andreea ignat
Un judecător federal a blocat temporar construcția arcului de triumf al lui Trump la Washington
Aosom
Un judecător federal a blocat temporar construcția „arcului de triumf” al președintelui american Donald Trump la Washington.

Sursa: Stirile Pro.tv

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