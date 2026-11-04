Un lider al taberei anti-Bolojan vrea să preia PNL și să-l transforme într-un partid „cu frica lui Dumnezeu”. „Se îndreaptă într-o direcție greșită”

Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, și-a anunțat miercuri candidatura la funcția de președinte al Partidului Național Liberal, la viitorul Congres, el arătând că PNL se îndreaptă într-o direcție greșită și este momentul să oprească acest lucru, pentru că PNL nu este proprietatea nimănui.

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