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Politică

Un magazin de rochii a schimbat manechinele din vitrine după o plângere de rasism, în Brazilia

m Scris de mihai toma
Un magazin de rochii a schimbat manechinele din vitrine după o plângere de rasism, în Brazilia
Aosom
Un magazin de rochii de seară din São Paulo, Arthur Caliman, a schimbat vitrina după acuzații de rasism din cauza poziției manechinelor de culoare. Incidentul a generat o anchetă a Ministerului Public din statul brazilian, a relatat Globo.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L

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