Un magistrat sancționat pentru pedeapsa cu executare a fostului ministru Chițoiu demisionează. „Nu vă atingeți de politicieni!”

Unul dintre judecătorii sancționați joi, 5 noiembrie, de CSM, după ce a decis o pedeapsă cu executare în cazul fostului ministru Daniel Chițoiu, și-a anunțat demisia din conducerea Curții de Apel Pitești și de la secția penală, formulând o cerere de transfer la o secție civilă.

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