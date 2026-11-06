 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

Un magistrat sancționat pentru pedeapsa cu executare a fostului ministru Chițoiu demisionează. „Nu vă atingeți de politicieni!”

m Scris de maria mora
Un magistrat sancționat pentru pedeapsa cu executare a fostului ministru Chițoiu demisionează. „Nu vă atingeți de politicieni!”
Aosom
Unul dintre judecătorii sancționați joi, 5 noiembrie, de CSM, după ce a decis o pedeapsă cu executare în cazul fostului ministru Daniel Chițoiu, și-a anunțat demisia din conducerea Curții de Apel Pitești și de la secția penală, formulând o cerere de transfer la o secție civilă.

Sursa: Ziare

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech