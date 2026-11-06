Un medic de la Parhon dă de pământ cu ministrul sănătății: „Cred că Rogobete ar trebui să se autoia la șuturi”

Ministrul sănătății, Alexandru Rogobete, a prezentat recent, într-o postare publicată pe rețelele sociale, rezultatele unui demers prin care a încercat să obțină o programare pentru bunica sa la un cabinet de neurologie din cadrul mai multor spitale. Inițiativa, prin care ministrul a urmărit să evidențieze dificultățile întâmpinate de pacienți în accesarea consultațiilor medicale, a fost comentată de medicul endocrinolog Constantin Cucu, de la Institutul Național de Endocrinologie C.I. Parhon. Acesta a criticat modul în care ministrul a prezentat problemele din ambulatoriile de specialitate, într-o postare pe Facebook.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L Citește mai departe la sursa originală ↗