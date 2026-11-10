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Politică

Un militar american a fost arestat în Regatul Unit pentru spionaj în favoarea Rusiei

a Scris de ana teșcan
Un militar american a fost arestat în Regatul Unit pentru spionaj în favoarea Rusiei
Aosom
Un militar cu grad înalt din cadrul Armatei SUA a fost arestat în Marea Britanie sub suspiciunea că a ajutat serviciile de informații ruse, a anunțat poliția britanică marți, transmit Reuters și AFP, conform Agerpres. Bărbatul în vârstă de 41 de ani a fost reținut marți în apropierea orașului Gloucester, din vestul Angliei, și se …

Sursa: Hotnews

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