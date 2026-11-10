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Politică

Un militar american de rang înalt, suspectat de spionaj pentru Rusia la o bază NATO, a fost arestat

d Scris de diana pană
Un militar american de rang înalt, suspectat de spionaj pentru Rusia la o bază NATO, a fost arestat
Aosom
Un militar american în vârstă de 41 de ani, care ocupa o funcție de rang înalt în armata Statelor Unite, a fost arestat marți în Marea Britanie, fiind suspectat de spionaj în favoarea Rusiei.

Sursa: Stiri Pe Surse

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