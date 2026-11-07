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Politică

Un militar și-a atacat soția cu un cuțit. Ștefan Radu Oprea: „Nicio femeie nu trebuie să trăiască în teamă”/Ofițerul este cercetat pentru tentativă de omor

a Scris de andreea tobias
Un militar și-a atacat soția cu un cuțit. Ștefan Radu Oprea: „Nicio femeie nu trebuie să trăiască în teamă”/Ofițerul este cercetat pentru tentativă de omor
Aosom
Ministrul Apărării, Radu Oprea, reacționează după ce o femeie a fost atacată cu un cuțit la Caracal, presupusul agresor fiind soțul său, cadru militar activ.

Sursa: Mediafax Ro

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