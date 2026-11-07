O țară din inima continentului a avertizat că interesele de securitate ale Europei de Est nu trebuie ignorate în negocierile conduse de administrația Trump pentru a pune capăt războiului din Ucraina, deoarece respinge eforturile de reluare a importurilor de gaze rusești. SUA au propus Europei să reia achiziționarea de gaze rusești. Sikorski, ministrul de Externe al Poloniei, are curajul să-l înfrunte pe Trump.

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