Un nou Consiliu NATO-Rusia? Planul lui Jared Kushner care stârnește îngrijorare în capitalele europene

Ginerele președintelui american Donald Trump leagă eforturile de obținere a unui armistițiu în Ucraina de inițierea unor negocieri multilaterale între Rusia și statele europene privind viitoarea arhitectură de securitate a continentului. Propunerea este privită cu rezerve în capitalele europene, care insistă că orice discuție de acest fel trebuie să aibă loc după încetarea luptelor.

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