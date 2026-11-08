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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Politică

Un nou Consiliu NATO-Rusia? Planul lui Jared Kushner care stârnește îngrijorare în capitalele europene

v Scris de veronica andrei
Un nou Consiliu NATO-Rusia? Planul lui Jared Kushner care stârnește îngrijorare în capitalele europene
Aosom
Ginerele președintelui american Donald Trump leagă eforturile de obținere a unui armistițiu în Ucraina de inițierea unor negocieri multilaterale între Rusia și statele europene privind viitoarea arhitectură de securitate a continentului. Propunerea este privită cu rezerve în capitalele europene, care insistă că orice discuție de acest fel trebuie să aibă loc după încetarea luptelor.

Sursa: Ziare

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