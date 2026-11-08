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Politică

Un nou Consiliu NATO-Rusia? Planul lui Jared Kushner care stârnește îngrijorare în capitalele europene

e Scris de e-politic ro
Un nou Consiliu NATO-Rusia? Planul lui Jared Kushner care stârnește îngrijorare în capitalele europene
Aosom
Ginerele președintelui american Donald Trump leaga eforturile de obținere a unui armistițiu in Ucraina de inițierea unor negocieri multilaterale intre

Sursa: Ziuanews.ro

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