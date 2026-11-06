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Politică

Un nou contingent american a sosit în Estonia. În regiunea baltică au apărut incertitudini cu privire la prezența trupelor SUA

m Scris de marina constantinoiu
Un nou contingent american a sosit în Estonia. În regiunea baltică au apărut incertitudini cu privire la prezența trupelor SUA
Aosom
O nouă rotație de trupe americane a sosit în Estonia și se află deja în țară de mai bine de o săptămână, a declarat vineri o purtătoare de cuvânt a ambasadei SUA la Tallinn, la postul public ERR.

Sursa: Digi24

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