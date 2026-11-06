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Politică

Un nou incident violent într-o școală din România. Un elev a fost bătut / Victima și agresorii au fost reținuți de polițiști

r Scris de remus vlad, redactor
Un nou incident violent într-o școală din România. Un elev a fost bătut / Victima și agresorii au fost reținuți de polițiști
Aosom
Trei tineri, dintre care doi minori, au fost reținuți, după ce un elev de 18 ani ar fi fost agresat într-o unitate de învățământ din Târgu Jiu

Sursa: Stiri Pe Surse

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