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Politică

Un port esențial pentru Rusia arde după un atac cu drone. Alertă în țările baltice și Finlanda

g Scris de george sîrbu
Un port esențial pentru Rusia arde după un atac cu drone. Alertă în țările baltice și Finlanda
Aosom
Un atac cu drone a provocat un incendiu în zona portuară din Ust-Luga de la Marea Baltică, în nord-vestul Rusiei, rănind trei muncitori, a afirmat miercuri pe Telegram guvernatorul regional Aleksandr Drozdenko, potrivit Reuters. El a declarat că, în urma atacului, o centrală electrică a fost, de asemenea, scoasă din funcțiune, în timpul atacului fiind …

Sursa: Hotnews

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