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Politică

Un premier european apostrofat de Trump pune la îndoială predicția lui. Anunță ce vrea Putin după apelul telefonic

g Scris de george titus albulescu
Un premier european apostrofat de Trump pune la îndoială predicția lui. Anunță ce vrea Putin după apelul telefonic
Aosom
Un premier european, care a fost apostrofat de către Donald Trump, pune la îndoială predicția optimistă a președintelui american legată de războiul din Ucraina și recomandă prudență după convorbirea telefonică cu liderul de la Kremlin. Jonas Gahr Støre, prim-ministrul norvegian, a făcut o evaluare sobră a discuției cu dictatorul rus și susține că Vladimir Putin nu își dorește încă pacea, așa cum a demonstrat în cei 5 ani de război.

Sursa: Ziare

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