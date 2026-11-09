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Politică

Un preşedinte sărac. Preşedintele Nicuşor Dan, executat silit de Primăria Predeal pentru neplata impozitelor locale

i Scris de iulian anghel
Un preşedinte sărac. Preşedintele Nicuşor Dan, executat silit de Primăria Predeal pentru neplata impozitelor locale
Aosom
Preşedintele României, Nicuşor Dan, se află pe lista contribuabililor pentru care Primăria Predeal a demarat procedura de înfiinţare a popririi, din...

Sursa: Zf Ro

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