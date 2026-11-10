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Politică

Un primar UDMR susține că reforma administrativ-teritorială a PSD este o „otravă aruncată pe masa societății”

ș Scris de ștefan borcea
Un primar UDMR susține că reforma administrativ-teritorială a PSD este o „otravă aruncată pe masa societății”
Aosom
Attila Korodi (UDMR), primarul din Miercurea-Ciuc, critică proiectul PSD privind reorganizarea administrativ-teritorială, pe care îl numește „otravă aruncată pe masa societății”, și avertizează că majoritatea comunităților maghiare vor avea de suferit.

Sursa: Adevarul

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