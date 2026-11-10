Un profesor român din SUA, critici dure la adresa lui Trump: „Când corupția ajunge un scuipat perpetuu pe obrazul cetățeanului”. Mesaj pentru Rusia: „Du-te la terapeut”

Nu doar Donald Trump este „megaînvins” după alegerile americane, spune Vladimir Tismăneanu. La rândul său, „JD Vance este un izolaționist îndârjit și nu-i pasă de Europa nici cât negru sub unghie”. „Fantasma s-a ofilit” Anatolie Coșciug: Alegerile din 3 noiembrie au adus un adevărat „val albastru”. Democrații au câștigat ambele Camere ale Congresului și vor …

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