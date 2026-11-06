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Politică

Un român a murit pe un șantier naval din Italia. Colegii vor să organizeze un protest în urma tragediei

l Scris de liviu cojan
Un român a murit pe un șantier naval din Italia. Colegii vor să organizeze un protest în urma tragediei
Aosom
Sfârșit tragic pentru un român care muncea la construcția unei nave de lux, la Veneția. Bărbatul de doar 34 de ani s-a intoxicat în timpul lucrărilor și nu a mai putut fi salvat. Nava la care lucra ar urma să fie lansată la apă la finalul lunii decembrie. Colegii săi, însă, vor să iasă în stradă în urma acestei tragedii.

Sursa: Digi24

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