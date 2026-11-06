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Politică

Un român a spart o casă din Italia și, obosit de atâta cotrobăit, s-a culcat. Ce le-a spus polițiștilor care l-au trezit

y Scris de yvette mîrza
Un român a spart o casă din Italia și, obosit de atâta cotrobăit, s-a culcat. Ce le-a spus polițiștilor care l-au trezit
Aosom
Scene demne de filmele de comedie, cu un român protagonist, s-au petrecut în Italia. Un conațional a fost arestat în Peninsulă după ce ar fi intrat prin efracție într-o casă de vacanță, posibil pentru a fura, cred anchetatorii.

Sursa: Stirile Pro.tv

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