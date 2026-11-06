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Politică

Un român va avea un cuvânt de spus în reforma ONU. Cine este Cornel Feruță și ce funcție a primit

r Scris de redactor, alexandra cruceru
Un român va avea un cuvânt de spus în reforma ONU. Cine este Cornel Feruță și ce funcție a primit
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România obține o nouă poziție de reprezentare la nivelul Organizației Națiunilor Unite (ONU). Cornel Feruță, reprezentantul permanent al României la ONU, a fost desemnat consilier al președintelui Adunării Generale pentru reforma organizației, a anunțat vineri, 6 noiembrie, Ministerul Afacerilor Externe (MAE).

Sursa: Stiri Pe Surse

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