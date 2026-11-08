Un șaman din orașul Angarsk, regiunea Irkuțk, intenționează să sacrifice 60 de cămile în decurs de un an, începând din noiembrie 2026. Artur Țîbikov, în vârstă de 53 de ani, care a fost desemnat recent șamanul suprem al Rusiei, susține că ritualurile ar putea contribui la victoria trupelor ruse în războiul din Ucraina.

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