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Politică

Un șaman din regiunea Irkuțk anunță sacrificarea a 60 de cămile, în speranța că Rusia va câștiga războiul cu Ucraina

v Scris de veronica andrei
Un șaman din regiunea Irkuțk anunță sacrificarea a 60 de cămile, în speranța că Rusia va câștiga războiul cu Ucraina
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Un șaman din orașul Angarsk, regiunea Irkuțk, intenționează să sacrifice 60 de cămile în decurs de un an, începând din noiembrie 2026. Artur Țîbikov, în vârstă de 53 de ani, care a fost desemnat recent șamanul suprem al Rusiei, susține că ritualurile ar putea contribui la victoria trupelor ruse în războiul din Ucraina.

Sursa: Ziare

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