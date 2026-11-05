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Politică

Un șaman rus vrea să sacrifice 60 de cămile pentru victoria în războiul din Ucraina

g Scris de gabriela mănăilescu
Un șaman rus vrea să sacrifice 60 de cămile pentru victoria în războiul din Ucraina
Aosom
Artur Țibikov, liderul unei organizații șamanice din regiunea Irkutsk, pregătește o serie de ritualuri prin care vrea să ceară ajutorul zeilor slavi pentru victoria Rusiei în războiul din Ucraina. Planul presupune sacrificarea a cinci cămile în fiecare lună, timp de un an. Inițiativa a stârnit deja reacții critice în rândul activiștilor și al altor șamani.

Sursa: Realitatea

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